Immobile da brividi, premiazione e coreografia: l’attaccante scoppia a piangere, in lacrime anche Jessica [FOTO e VIDEO]

SportFair

E’ una partita speciale per Ciro Immobile. Lazio e Juventus sono in campo per la 13esima giornata del campionato di Serie A, nel primo tempo vantaggio dei bianconeri con un calcio di rigore trasformato da Leonardo Bonucci. Immobile non è sceso in campo a causa di un infortunio.

Emozioni prima del match, Ciro Immobile è scoppiato in lacrime. E’ andata in scena la festa per i 161 gol con la maglia biancoceleste, è stato superato Piola. La Curva Nord ha dedicato all’attaccante una coreografia da brividi: “benvenuto nella storia”, si legge nello striscione. Anche Jessica Immobile, moglie del calciatore, è scoppiata a piangere in tribuna. In alto la FOTOGALLERY.