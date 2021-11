Il nuovo Bernabeu lascia senza parole, lo stadio del Real Madrid è una meraviglia: il campo si smonta e diventa un palasport [FOTO e VIDEO]

SportFair

Il Real Madrid è uno dei club più importanti al mondo, il sogno di tutti i calciatori è quello di indossare la maglia dei Blancos. La dirigenza ha iniziato un nuovo progetto con il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, la rosa è molto forte ed in grado di vincere tutto, in campionato e Champions League. In campionato è alla spalle solo del Real Sociedad (ma deve recuperare ancora una partita), mentre in Champions League è vicino al passaggio del turno agli ottavi di finale. Si tratta di una squadra che non ha bisogno di presentazioni: è il giusto mix tra calciatori esperti e giovani, da Benzema a Vinicius solo per fare qualche esempio. Una fonte di guadagno per il futuro sarà sicuramente quello dello stadio, sono in corso i lavori per il nuovo Bernabeu.

Il nuovo stadio del Real Madrid

Il Bernabeu è uno stadio storico e ammirato in tutto il mondo. L’obiettivo della dirigenza è adesso quello di renderlo ancora più all’avanguardia e i lavori di ristrutturazione sono a buon punto. I Blancos hanno presentato, attraverso un video, il nuovo impianto: un Santiago Bernabeu veramente incredibile in grado di far innamorare i tifosi del Real Madrid ma anche delle altre squadre. Il prato retrattile e scomponibile, finisce sotto terra ed è illuminato con led e irrigato a strati. Sulla superficie c’è lo spazio per ospitare concerti, ma anche altri eventi sportivi. Il costo dell’operazione è balzato da 400 a 574 milioni e a operazione ultimata a 800, la spesa verrà ammortizzata in 35 anni. La consegna è prevista entro dicembre 2022. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il VIDEO che ha incantato il web.