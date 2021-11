Il Giro d’Italia presenta la prima maglia indoor in collaborazione con Technogym e Castelli [FOTO]

SportFair

Ecco la prima maglia indoor del Giro d’Italia, progettata in collaborazione con Technogym e Castelli, che sono entrambi partner anche del Giro d’Italia Virtual.

Il Giro d’Italia Virtual è un progetto di indoor cycling sviluppato da RCS Sport in collaborazione con BKOOL, che permette agli appassionati di ciclismo di vivere, in sella alla propria bicicletta sullo smart trainer MyCycling o sulle indoor-bike professionali connesse di Technogym, tutte le emozioni delle tappe della Corsa Rosa 2021, attraverso una piattaforma digitale sviluppata da BKOOL e compatibile con il Technogym Ecosystem, in cui simulazione 3D, video reale e pedalata si fondono per raggiungere la massima reale esperienza su ogni tappa.

Un progetto composto da tre fasi distinte: Grande Partenza – Parte 1 (dal 15 ottobre al 2 gennaio), Grande Partenza – Parte 2 (dal 14 gennaio al 3 aprile), e Grande Arrivo (dal 6 al 29 maggio). Quest’ultima fase si svolgerà in contemporanea al Giro d’Italia 2022.

LE CARATTERISTICHE DELLA MAGLIA

Questa maglia è stata realizzata, nello specifico, per gli allenamenti indoor. Il tessuto 3D Mesh permette la massima traspirabilità dell’aria per mantenerti fresco, mentre il contenuto di poliestere al 100% garantisce il massimo assorbimento e dispersione del sudore. La maglia non è troppo trasparente nel caso la si voglia indossare per un allenamento di gruppo. Se usata in casa è facile da levare grazie alla zip lunga. Sono presenti un paio di tasche sul retro per inserire AirPods o il telefono o la fascia per la testa o qualsiasi altra cosa venga usata durante l’allenamento. Il colletto basso e la vita corta garantiscono la massima traspirabilità. Può trasformarsi anche in un’ottima maglia per le uscite in bicicletta nelle giornate più calde d’estate.