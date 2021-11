I Chelsea Boots di Moaconcept: i nuovi quattro modelli in perfetto stile urban [FOTO]

SportFair

Moaconcept presenta la nuova collezione di Boots per l’inverno 2021, ideali per la città perché in perfetto stile urban ma anche per una gita fuori porta o una passeggiata in montagna. La stagione FW21 presenta quattro styles che rinnovano i modelli nello stile e nei colori ma sempre con la garanzia di qualità del Made in Italy.

La linea Tate, comodi Chelsea Boots dalla suola maxi e ondulata per dare un tocco chic ed elegante, disponibili in pelle beige o pitone e in suede glitter o black. I Vanguarde, stivaletti Chelsea in pelle black o beige, suola carrarmato ma leggerissima, un classico con personalità.

Peggy Combat, il più rock tra i modelli, stringato con cerniera laterale e fibia, in pitone beige o red-dark cui si aggiunge il classico modello in pelle black.

Infine, Peggy Chelsea, un boot modello Chelsea ma con un tocco moderno e di tendenza, un must di stagione, in pitone per un look più ricercato o nelle varianti beige, black e brown. I boots Moaconcept sono disponibili su www.shop.moaconcept.com

Prezzi da 289,00 €