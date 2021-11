Giovanni Malagò show dopo l’ultimo 200 sl di Federica Pellegrini! Che tuffo in piscina mano nella mano con la Divina [VIDEO]

SportFair

Grande festa a Riccione, dove oggi è andata in scena la prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta! Federica Pellegrini ha disputato oggi i suoi ultimi 200 in carriera, e lo ha fatto con un risultato pazzesco: la Divina ha chiuso in bellezza, è lei, infatti, la vincitrice della gara.

Un pomeriggio davvero unico ed emozionante, durante il quale non sono mancati i momenti esilaranti e divertenti: Giovanni Malagò, presidente del Coni e grande amico di Federica Pellegrini, infatti, ha mantenuto una promessa fatta alla Divina, tuffandosi con lei, completamente vestito, dopo l’ultima gara della campionessa azzurra. Mano nella mano e via, per un tuffo di coppia davvero speciale.