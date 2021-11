Galatasaray-Fenerbahçe è uno spettacolo! La coreografia a tema Squid Game conquista il mondo intero [FOTO]

SportFair

Un derbry spettacolare nella tredicesima giornata di Super League, in Turchia. Oggi si sono sfidati Galatasaray e Fenerbahce in un match davvero entusiasmante, ricco di tensione e colpi di scena. A trionfare allo stadio Nef sono stati gli ospiti, grazie alle reti di Ozil e Crespo, che hanno mandato al tappeto i padroni di casa del Galatasaray, che si sono visti annullare un gol dal Var.

Non sono mancati i momenti di tensione, con tanti, tantissimi cartellini gialli, ben 7 solo nel primo tempo e 10 totali, tirati fuori dal taschino di Halil Umut Meler, l’arbitro che ha diretto il match, diventato il derby con maggior numero di ammonizioni nei primi 45 minuti di tutta la stagione.

Non sono mancati poi episodi spiacevoli, con i tifosi che hanno lanciato oggetti in campo durante l’esultanza di Ozil. Anche i giocatori sono stati protagonisti di una scena sgradevole, con una rissa in campo, ma a diventare virale e fare il giro del mondo sono le immagini della spettacolare coreografia.

Sugli spalti, infatti, è apparsa una coreografia che ha lasciato tutti a bocca a perta a tema Squid Game.