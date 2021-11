Dal karaoke con Morandi alla torta speciale: una grande festa per il secondo ‘compleanno’ di Mihajlovic [VIDEO]

SportFair

Giornata importantissima, quella di ieri, per Sinisa Mihajlovic e tutta la sua famiglia. Il 4 novembre è una data davvero speciale, perchè segna la rinascita del tecnico serbo: è proprio in questo giorno, di due anni fa, che Sinisa ha scoperto di aver sconfitto la leucemia.

Una giornata che va quindi celebrata, come un secondo compleanno! Così Mihajlovic ha portato a cena tutta la sua squadra, il Bologna, insieme, ovviamente, alla famiglia, compresa la piccola appena arrivata, Violante. Una cena speciale, tra karaoke e festeggiamenti, all’Agriturismo La Cantina dei Sapori, dove era presente anche… Gianni Morandi, grandissimo tifoso del Bologna.

Impossibile quindi non far partire un bellissimo duetto: Morandi ha cantato “Io vagabondo” insieme a Mihajlovic che ha poi festeggiato davanti ad una splendida torta decorata con una frase davvero significativa “Non arrenderti mai, perchè quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio”.