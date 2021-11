Caso Peng Shuai, pubblicate tre foto della tennista: ma sulle sue condizioni non si ha una prova vera

SportFair

Non si hanno sue notizie dallo scorso 2 novembre, quando aveva denunciato sui social un abuso sessuale da parte dell’ex vice-premier cinese: Peng Shuai è stata prima oscurata e poi è scomparsa.

Nei giorni scorsi una strana email, visibilmente falsa, ha messo ancora più dubbi sulle condizioni della tennista cinese e adesso spuntano delle foto che non rassicurano nessuno. “L’account WeChat di Shuai Peng ha pubblicato tre foto con la didascalia `Buon fine settimana´. La sua amica ha condiviso con noi le tre foto e lo screenshot del loro post nella sezione «momenti» su WeChat“, si legge su profilo Twitter di un giornalista cinese, vicino al governo, che ha pubblicato le foto in questione: il profilo dal quale sono state inviate le foto, infatti, si chiama Peng Shuai 2 ed ha come immagine profilo una bandiera cinese.