Andrea Pirlo nuovo socio e ambassador di Pisterzi Italian Grooming Art [FOTO]

Andrea Pirlo, appassionato da sempre di stile e prodotti d’eccellenza, entra in società e dà voce e volto a Pisterzi Italian Grooming Art, realtà nata nel 2015 dall’esperienza di Barberia Pisterzi e dal talento del suo fondatore, Gian Antonio Pisterzi, una professionalità d’eccellenza formatasi a Londra e cresciuta attraverso le esperienze di Master Barber Internazionale di Dolce & Gabbana e Acqua di Parma.

Andrea affronta questa nuova sfida con entusiamo: “Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Gian Antonio nella sua barberia a New York e sono rimasto colpito dalla cultura espressa dal suo saper fare e dall’ attenzione unica che Barberia Pisterzi offre ai suoi clienti. Lo sviluppo di un prodotto racchiude in sé una visione strategica condivisa ed una passione che creano quell’armonia perfetta che porta ad un buon risultato. La sostenibilità trovo sia un tema che va condiviso e sviluppato anche in un approccio beauty, avere dei prodotti multifunzionali e rispettosi dell’ambiente è ormai irrinunciabile. Anche per questo ho voluto entrare e far parte di questo bellissimo progetto”.

Gli atelier di Barberia Pisterzi, luoghi speciali che consentono al cliente di vivere un’esperienza esclusiva e di alta gamma, trovano sede a Milano in via Montenapoleone 17 e a New York, al 55 di Wall Street nella prestigiosa residenza Cipriani e, di recente apertura, a Soho al 367 di West Broadway.

Oggi Pisterzi Italian Grooming Art evolve attraverso una gamma prodotto di alto livello e un restyling delle barberie in senso green, mettendo al centro del progetto e della sua intera filosofia cardini come sostenibilità e collaborazioni con aziende Made in Italy. Innovazioni che includono interventi sostanziali quali i nuovi materiali per l’arredamento, come le poltrone, ora rivestite con Vegea, un green Made in Italy creato attraverso la lavorazione degli acini d’uva, e le mantelle da lavoro realizzate in poliestere riciclato.

“Ho sempre amato la cultura del bello e la qualità dei prodotti italiani. Il nostro Paese esporta e testimonia quotidianamente realtà aziendali votate alla produzione e allo sviluppo di eccellenze, siamo rinomati per questo, vivendo una parte della mia vita all’estero lo vedo tutti i giorni, e trovo sia un aspetto dell’essere italiani di cui andare fieri. Nella progettazione dei nostri prodotti abbiamo pensato all’aspetto della sostenibilità della nostra linea, incluso il riutilizzo del packaging o alla loro versatilità; per chi come me viaggia molto ma non vuole rinunciare alla sua routine quotidiana avere dei prodotti mutlifuzionali è importantissimo, con un prodotto posso proteggere la mia pelle dall’inquinamento, idratarla, con un altro detergere e tenere in ordine la mia barba, gesti quotidiani che rendiamo possibili con estrema semplicità”. Gian Antonio Pisterzi, Fondatore di Pisterzi Italian Grooming Art.

La nuova linea di prodotti Pisterzi Italian Grooming Art sarà disponibile in pre order nel sito www.barberpisterzi.com e nei suoi atelier dal mese di Dicembre.