E’ finita tra Icardi e Wanda Nara? Sui social il post sospetto: “hai rovinato una famiglia per una tr**a”

Riflettori puntati, puntatissimi, su Wanda Nara e Mauro Icardi. Arriva dalla Francia una clamorosa bomba di gossip: sembra infatti che la loro storia d’amore sia arrivata al capolinea.

A far venire sospetti è stata una storia Instagram pubblicata dalla showgirl argentina, poi cancellata e successivamente rimessa online con una frase che lascia pochi dubbi: “hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a”.

Ma non finisce qui: la moglie e agente di Icardi ha anche smesso di seguirlo su Intagram, per rimuovere, poi, anche tutte le foto che la ritraevano in sua compagnia dal suo profilo. E infine arriva anche un post social di una amica di Wanda a confermare questi rumors: “mi sono separata“, avrebbe scritto la showgirl argentina.