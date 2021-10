Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello più mostruosi che mai: il travestimento per Halloween 2021 [FOTO]

SportFair

Valentino Rossi si prepara per le ultime gare della sua carriera, il Dottore ha deciso di ritirarsi al termine della stagione. E’ stata un’avventura incredibile per il pilota italiano che è riuscito a far innamorare milioni di italiani. Nonostante il decimo posto, la gara di Misano è stato un vero trionfo, è stato l’ultimo gran premio in Italia.

Valentino Rossi ha deciso di dedicarsi alla famiglia, è in arrivo infatti un figlio dalla fidanzata Francesca Sofia Novello. Il pilota e la modella hanno deciso di festeggiare Halloween e sono sempre più… mostruosi. Francesca Sofia Novello ha pensato di travestirsi da Morticia Addams, in compagnia ovviamente del marito Gomez, raffigurato da Valentino Rossi. In alto la FOTOGALLERY.