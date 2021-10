“Buon compleanno Amore”, Valentino Rossi romanticissimo per i 28 anni della sua Francesca Sofia [FOTO]

SportFair

Francesca Sofia Novello compie oggi 28 anni! La bellissima modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, ha festeggiato il suo compleanno in compagnia degli amici più cari e, ovviamente, anche della sua dolce metà.

Una festa in tema rosa, probabilmente per omaggiare anche la piccola che porta in grembo e che presto farà diventare lei ed il Dottore genitori per la prima volta, con tante risate, puro divertimento e tanto amore.

Maglietta con logo di batman, cappellino, giacca e sneakers ai piedi, Valentino Rossi ha optato per un classico look giovanile, che ama tanto e ha voluto dedicare un post romantico alla sua Franci. “Buon compleanno Amore!!!”, ha scritto il 9 volte campione del mondo, che a fine stagione si ritirerà ufficialmente dalla MotoGP, a corredo di una gallery di foto di coppia.