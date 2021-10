Tour de France 2022, il percorso e le tappe: partenza dalla Danimarca, conclusione sugli Champs-Elysées [FOTO]

SportFair

E’ stato presentato ufficialmente oggi il percorso dell’edizione 2022 del Tour de France. La competizione si disputerà dall’1 al 24 luglio e inizierà il percorso da Copenaghen. Avvio con una cronometro individuale di 13 km, poi due frazioni pianeggianti (199 km da Roskilde a Nyborg, 182 km da Vejle a Sonderborg). Dopo le tre tappe danesi, la corsa ripartirà dal Nord della Francia con Dunkerque prima città. Ci sarà il pavé mentre il settimo giorno l’arrivo alla Planche des Belles Filles. Il penultimo giorno prevista l’ultima crono. Gran finale a Parigi con conclusione sugli Champs-Elysées.

Sull’argomento ha deciso di esprimersi il direttore del Tour Christian Prudhomme: “saremo ospiti di un Paese che vive in bicicletta e di bicicletta, quindi il massimo. E sarà lo splendido scenario dei Giardini di Tivoli ad ospitare la presentazione delle squadre mercoledì 29 giugno. Le prime due tappe sono pianeggianti ma bisognerà fare attenzione al vento, poi ci trasferiremo in Francia ripartendo da Dunkerque. Sei cote da affrontare sulla strada di Calais. Sulla strada verso Arenberg affronteremo 11 settori di pavé per un totale di venti chilometri. A Longwy ci sarà la tappa più lunga con i suoi 220 chilometri e un muro al 12% nel finale”.

Poi svela tutti i dettagli: “Il primo arrivo in salita sarà quello della Super Planche des Belles Filles, con il suo traguardo in sterrato. Poi ci sarà lo sconfinamento in Svizzera e quindi affronteremo le salite del Massiccio del Jura con il Col de Mosses, il Col de la Croix e il Pas de Morgins prima di arrivare a Morzine dove ci sarà la prima giornata di riposo. Ripartiremo per Megeve con una frazione non durissima, ma attenzione alla tappa seguente con i Lacets de Montvernier, il Telegraph, il Galibier e il Col du Granon, dove il Tour non sale dal 1986. Il giorno seguente ancora il Galibier, la Croix de Fer e l’arrivo all’Alpe d’Huez. Saranno due tappe brevi ma decisamente impegnative”.

Poi il finale: “Traguardo per velocisti a Saint Etienne e poi frazione ideale per gli attaccanti quella che si conclude a Mende. Quindi ci attendono i 200 km per andare da Rodez a Carcassonne e da qui cominciamo a vedere i Pirenei all’orizzonte. Verso Foix affronteremo le prime salite nella parte finale e poi ci attendono il Col d’Aspin, il Val Louron e l’arrivo a Peyragudes: altra tappa breve ma decisamente intensa. Ripartiremo da Lourdes con l’Aubisque e il Col de Spandelles prima di salire al traguardo di Hautacam. A questo punto torneremo in pianura con l’arrivo a Cahors prima della cronometro nel cuore del Lot, la Lacapelle-Marival – Rocamadour di 40 km. E per finire, la grande festa di Parigi, con il passaggio di testimone alla prima edizione del Tour de France Femmes”.

Tour de France 2022, tutte le tappe

1 luglio: Copenaghen – Copenaghen (cronometro) 13 km

2 luglio: Roskilde – Nyborg 199 km

3 luglio: Vejle – Sonderborg 182 km

4 luglio: Nord (Trasferimento)

5 luglio: Dunkerque – Calais 172 km

6 luglio: Lille – Arenberg Port du Hainaut 155 km

7 luglio: Binche – Longwy 220 km

8 luglio: Tomblaine – Super Planche des Belles Filles 176 km

9 luglio: Dole – Losanna 184 km

10 luglio: Aigle – Châtel Les Portes du Soleil 183 km

11 luglio.:(riposo)

12 luglio: Morzine Les Portes du Soleil – Megève 148 km

13 luglio: Albertville – Col du Granon 149 km

14 luglio: Briançon – Alpe d’Huez 166 km

15 luglio: Bourg d’Oisans – Saint-Etienne 193 km

16 luglio: Saint-Etienne – Mende 195 km

17 luglio: Rodez – Carcassonne 200 km

18 luglio: (riposo)

19 luglio: Carcassonne – Foix 179 km

20 luglio:. Saint-Gaudens – Peyragudes 130 km

21 luglio: Lourdes – Hautacam 143 km

22 luglio: Castelnau-Magnoac – Cahors 189 km

23 luglio: Lacapelle-Marival – Rocamadour (cronometro) 40 km

24 luglio: Parigi La Défense Arena – Parigi Champs-Elysées 110 Km

Tour de France femminile 2022, tutte le tappe

24 luglio: Tour Eiffel – Champs Elysees 82km

25 luglio: Meaux – Provins 135km

26 luglio: Reims – Epernay 133km

27 luglio: Troyes – Bar-sur-Aube 126km

28 luglio: Bar-le-Duc – Saint-die-des-Vosges 175km

29 luglio: Saint-die-des-Vosges – Rosheim 128km

30 luglio: Selestat – Le Markstein 127km

31 luglio: Lure – Super Planche des Belles Filles 123km