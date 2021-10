Timberland crea un’evoluzione dei suoi stivali: introdotte le suole GreenStride, eco-responsabili e confortevoli [FOTO]

SportFair

Timberland è famosa per i suoi numerosi modelli iconici, oltre che per un lungo elenco di tecnologie innovative. Per la nuova stagione questi due elementi verranno combinati per creare un’ulteriore evoluzione degli stivali.

Sivali impermeabili da uomo e da donna Greenstride Edge 6 Inch

Stivali Impermeabili Da Uomo E Da Donna Greenstride™ Edge 6 Inch sono pronti a conquistare la città, in modo decisamente confortevole. E siccome la città è sempre imprevedibile, sono stati dotati di un rivestimento impermeabile per proteggerli da pioggia o buche piene d’acqua.

Saranno uno dei più innovativi stivali in circolazione questo autunno. Il marchio è partito dalla sua tradizione. Infatti per creare uno scarponcino degno del logo ad albero, si parte da quello da cui tutto ebbe origine, il classico Yellow Boot, per poi reinterpretarlo e dargli nuova vita.

Oltre a mantenere la caratteristica cucitura quadrupla, il colletto imbottito e gli iconici occhielli esagonali, Timberland si è rivolto direttamente alla natura, più precisamente alla canna da zucchero.

Quando la canna da zucchero cresce va a formare in modo naturale uno schema ricorrente di fusti. Riprendendo queste forme geometriche hanno creato una suola nuova con un effetto simile, ma amplificato. Ma non è solo una questione di look. Questa suola di nuova concezione offre aderenza e flessibilità ottimali, caratteristiche necessarie per camminare nelle strade cittadine. È stato aggiunto qualche tocco di colore insieme alla gomma che avvolge la caviglia per garantire una maggiore protezione. Gli occhielli inferiori sono stati sostituiti con delle fettucce laterali e sulla linguetta che, oltre a essere belle da vedere, garantiscono una calzata stabile in qualsiasi momento del giorno e della notte. Per un’avventura al limite.

Stivali impermeabili da uomo Greenstride TBL Originals Ultra e Stivali Impermeabili da donna Greenstride Ray City 6 Inch

Gli Stivali Impermeabili Da Uomo Greenstride™ Tbl® Originals Ultra e gli Stivali Impermeabili Da Donna Greenstride™ Ray City 6 Inch.

Per l’uomo il marchio si è ispirato agli iconici scarponcini Earthkeepers® che hanno fatto il loro debutto nel 2007. Il loro look casual li rendeva perfetti per ogni giorno, con qualsiasi outfit e, praticamente, per qualsiasi luogo. Erano realizzati con materiali riciclati, a conferma del ruolo di leader di Timberland in materia di eco-innovazioni. Per la donna il marchio è andato ancora più indietro nel tempo, allo Yellow Boot originale, da cui tutto è iniziato.

Per reinterpretare oggi queste icone, si parte dalle prestazioni. La scorsa primavera sono state presentate le suole Greenstride™, il passo successivo è stato quello di aumentare la protezione. Questi stivali sono perfettamente impermeabili grazie all’esclusiva tecnologia TimberDry™ che mantiene i piedi comodi e asciutti a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Per migliorare l’esperienza, sono state ridisegnate le suole. Nelle Ultra per l’uomo sono state inserite delle scanalature in punti strategici dell’avampiede e del tallone, per renderle ancora più flessibili e leggere dei modelli precedenti. Queste scanalature sono presenti anche nel modello Ray City per la donna, ma al centro sono stati mantenuti i classici tasselli a stella, in onore del modello originale.

In entrambi i modelli troviamo tanta tradizione. La forma, l’allacciatura, il colletto in pelle avvolgente e la calzata degli stivali Earthkeepers® originali nella versione da uomo. L’esclusiva cucitura quadrupla, il colletto imbottito e gli occhielli esagonali in quella da donna. Questa tradizione, insieme a ottime prestazioni, rende entrambi i modelli perfetti per oggi. Moderni, ma autentici. Robusti, ma casual.

Ultra avventura. Ultra comfort.

Scarpa da hiking da uomo Greenstride Solar Ridge



Duro lavoro, innovazione e una passione per l’outdoor sono solo alcuni degli aspetti che hanno reso famosa Timberland. Questo autunno questi tre elementi si riuniranno in uno dei più aggressivi, ed eco-responsabili, hiker.

La Scarpa Da Hiking Da Uomo Impermeabile Greenstride™ Solar Ridge è tutto ciò che serve per il trekking e non solo. Le suole GreenStride™ offrono comfort e leggerezza a ogni passo. Garantiscono protezione. Come nei robusti scarponi da lavoro, la gomma delle suole avvolge i lati, il tallone e la punta fino ai lacci per offrire massima protezione quando si pratica escursionismo o alpinismo, risolvendo anche il problema delle giornate piovose e dei sentieri bagnati. Gli esclusivi rivestimenti TimberDry™ proteggono dalla pioggia e dalle pozzanghere. E per quanto riguarda le prestazioni, basta capovolgerle. Lo schema di tasselli ascendenti e discendenti fa esattamente questo. Sostengono quando si affrontano tratti ripidi, sia in salita che in discesa, e offrono massima aderenza e sicurezza.

Come altre calzature, anche queste si ispirano al passato. Nel 1978 Timberland ha presentato un Alpine Hiker nella vera tradizione delle scarpe da trekking della linea Alpine. Le Solar Ridge sono la moderna interpretazione di quel modello. I bordi sono più lisci e la forma è più elegante, ma l’autenticità è la stessa: allacciatura con anelli a D, pelle impermeabile protettiva, un inserto di supporto per il tallone dalla suola al bordo della scarpa e, naturalmente, la struttura resistente di cui hanno bisogno gli escursionisti.

Queste sono molto più di semplici scarpe da trekking. Sono anche più rispettose dell’ambiente. Costruite per fare escursioni migliori oggi. E domani.

Le suole GreenStride™ offrono una delle esperienze più confortevoli ed eco-compatibili mai realizzate. Sono composte al 75% da canna da zucchero proveniente da fonti rinnovabili e gomma naturale.

L’eco-responsabilità però non finisce qui: la pelle Better Leather proviene da una conceria classificata Silver dal Leather Working Group per le pratiche ambientali adottate. E i rivestimenti in tessuto TimberDry™ sono prodotti con almeno il 50% di plastica riciclata.

Per supportare il lancio, Timberland ha realizzato una campagna globale digitale che celebra l’heritage di innovazione e produzione di stivali del marchio.

Le calzature GreenStride™ sono al centro della campagna attraverso immagini suggestive, sculture uniche nella loro matericità, video e animazioni digitali. La campagna è condivisa attraverso le voci di coloro che cambiano il mondo e che lavorano ogni giorno per un futuro più verde e più equo.

“Quando la gente pensa alla cultura degli stivali, pensa a Timberland,” ha detto Drieke Leenknegt, vice presidente globale marketing per Timberland. “Con questa campagna, celebriamo la nostra ultima innovazione attraverso le immagini, oltre alla creatività artistica che ispira una nuova generazione di avventurieri a indossare i loro stivali GreenStride™ e uscire all’aria aperta. Per dare vita a tutto questo, abbiamo creato una piattaforma per dar voce ai Changemakers di oggi, che fanno passi in avanti ogni giorno per far progredire le loro comunità e il mondo”.

La campagna GreenStride™ a 360° è stata creata in collaborazione con le agenzie Industry e ICNCLST. I volti presenti sono:

Rickey Y Kim (alias RYK): creativo di Los Angeles che mira a evocare il cuore delle cose per scoprire il “perché”. Il suo lavoro spazia dalla musica, alla moda, fino all’editoria.

(alias RYK): creativo di Los Angeles che mira a evocare il cuore delle cose per scoprire il “perché”. Il suo lavoro spazia dalla musica, alla moda, fino all’editoria. Olivia Rose : artista e designer che si descrive come scultrice botanica, ispirata da ciò che cresce naturalmente in ambienti non naturali.

: artista e designer che si descrive come scultrice botanica, ispirata da ciò che cresce naturalmente in ambienti non naturali. Flock Together: collettivo londinese che promuove il birdwatching, la cui missione è supportare l’integrazione di persone di colore nel vivere attività a contatto con la natura.

Jon Gray: cofondatore del collettivo creativo e culinario Ghetto Gastro, che lavora all’intersezione tra cibo, cultura e l’esperienza del Bronx. Utilizza il contatto con la Natura per mostrarne agli altri la sua magnificenza.

Sophia Li: giornalista multimediale cino-americana, regista e co-conduttrice del nuovo show All of the Above. È una visual storyteller e cerca di costruire il mondo di domani rivoluzionando la nostra percezione del clima.

Gli stivali GreenStride™ saranno disponibili nei negozi monomarca e una selezione di multimarca Timberland® e su timberland.it