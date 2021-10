Silent 100 Explorer, venduta la prima unità dello yacht con trasmissione elettrica solare [FOTO]

SportFair

Dopo aver svelato un nuovo modello di punta, il Silent 100 Explorer, al Cannes Yachting Festival 2021, Silent Yachts, con sede in Austria, ha già venduto la prima unità con consegna prevista nel 2023.

“Questa nuova vendita arriva dopo la vendita di tre dei nostri modelli da 80 piedi in rapida successione e conferma l’interesse del mercato per il comfort superiore dei catamarani e l’energia solare per le esigenze di propulsione, oltre a tutti gli elettrodomestici di bordo”, afferma SILENT – Fondatore e CEO di YACHTS, Michael Köhler.

Come tutti gli yacht SILENT, il Silent 100 Explorer a quattro ponti ha una trasmissione elettrica solare che preserva la purezza dell’oceano e abbraccia il suono del silenzio per un maggiore comfort degli ospiti. Simile al SILENT 64 (la prima barca di produzione a energia solare di SILENT-YACHTS ad attraversare l’Oceano Atlantico nel gennaio 2018) e a tutti gli altri modelli SILENT, anche il SILENT 100 Explorer è progettato per avere capacità di crociera in tutto il mondo.

Lo yacht misura 31 metri complessivi (101,7 piedi) con un baglio di 13,62 metri (44,7 piedi) e un’altezza spettacolare di 10,46 metri (34,3 piedi). L’energia elettrica rinnovabile proviene da una serie di pannelli solari nell’hardtop che si aprono per rivelare un solarium che può anche fungere da eliporto touch-and-go. Rispetto alla precedente ammiraglia, il SILENT 80, il nuovo SILENT 100 Explorer ha un ponte in più e molto più spazio sia all’aperto che al chiuso. Ad esempio, la suite armatoriale del SILENT 100 Explorer è di 51 mq, mentre la stessa cabina del SILENT 80 è di 27 mq. Il confronto delle aree esterne di poppa è di 105 mq contro 61 mq e così via.

“Il SILENT 100 Explorer è una grande sfida che dimostra che la rivoluzione solare di SILENT-YACHTS a livello di superyacht”, ha affermato il designer Marco Casali. “Il tipo di spazi a disposizione, completamente personalizzabili dai clienti, consentirà spazi interni ed esterni unici non realizzabili nemmeno su superyacht molto più grandi come gli alloggi dell’armatore oi grandi saloni. Il SILENT 100 Explorer porterà l’esperienza della crociera ad un livello superiore diventando un riferimento mondiale per uno yachting responsabile sempre connesso al rispetto dell’ambiente.”

Energia pulita

Le celle solari forniscono fino a 40kWp (kWp sta per kilowatt ‘picco’ di potenza di un sistema) e l’energia elettrica solare pulita è immagazzinata in un banco di batterie con una capacità fino a 800 kWh. Accoppiato a due motori elettrici da 340kW (@700 rpm), il Silent 100 Explorer ha una velocità economica di 6-8 nodi, una velocità di crociera di 10 nodi e una velocità massima di 14-16 nodi.

Due o tre generatori diesel, a seconda delle specifiche richieste, forniscono energia ausiliaria di backup. Poiché l’energia solare è completamente rinnovabile, in teoria il Silent 100 Explorer ha una portata illimitata, simile a tutti gli altri modelli SILENT.

Spazio libero

Nonostante il Silent 100 Explorer sia lungo poco più di 30 metri, ha una stazza lorda di 440GT con spazi abitativi esterni ed interni che equivalgono ad un motoryacht monoscafo di 40-50 metri.

Questa abbondanza di spazio tipica dei multiscafi significa che il Silent 100 Explorer vanta cinque cabine ospiti con bagno privato sul ponte principale e nello scafo di dritta, oltre a un’enorme cabina armatoriale a tutto baglio con ufficio privato sul ponte principale a prua.

La parte poppiera del ponte principale è dedicata a un salone e a una zona pranzo molto spaziosi, mentre il ponte di poppa aperto con vasca idromassaggio è predisposto per prendere il sole con balcone panoramico sullo specchio di poppa, bar e tavolo per la colazione.

La timoneria è sul ponte superiore (con cabina del comandante comunicante), dove c’è anche uno sky lounge e un bar con possibilità di pranzare all’aperto per un completo complemento di ospiti sul ponte di poppa aperto.

Il fly deck ha più spazio prendisole, un mobile bar, una seconda postazione di guida e il suddetto spazio sotto i pannelli solari scorrevoli che può essere utilizzato per le operazioni in elicottero o come palestra all’aperto, ad esempio.

Una scala a chiocciola ad uso esclusivo degli ospiti collega tutti i livelli del ponte.

Servizio eccellente

La cambusa, gli alloggi dell’equipaggio (inclusa la mensa dell’equipaggio) ei servizi alberghieri sono tutti alloggiati nello scafo di sinistra. L’equipaggio dispone di una scala dedicata per accedere a tutti i livelli del ponte in modo da non disturbare gli ospiti.

C’è persino spazio per un garage per tender per limousine di 7,5 metri tra i due scafi e un tender più piccolo per l’equipaggio e giocattoli nel garage a caricamento laterale nello scafo di sinistra.

“L’enorme quantità di spazio adatto alle famiglie a bordo del Silent 100 Explorer deve essere vissuta per crederci“, afferma Michael Köhler. “Significa anche che i clienti sono liberi di personalizzare l’accordo in base alle preferenze personali. Vuoi una palestra o una sala multimediale, una suite VIP più grande o una cucina country sul ponte principale? Nessun problema. La flessibilità della configurazione del catamarano ci consente di soddisfare la maggior parte delle richieste.”