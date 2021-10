Cristiano Ronaldo non bada a spese: CR7 sorprende la sua Georgina con un regalo di lusso [FOTO]

Cristiano Ronaldo non ha di certo problemi economici e può permettersi i regali che più gli piacciono, per se stesso, per i suoi figli e per la sua dolce metà. E’ proprio alla sua compagna, Georgina Rodriguez, che il calciatore portoghese ha voluto fare una sorpresa in questi giorni, lasciandola “senza parole”, come da lei scritto sui social.

Georgina ha ricevuto un regalo davvero speciale e… prezioso: un baule porta gioielli firmato Louis Vuitton dal valore di circa 105 mila sterlive, ovvero 123 mila euro. Si tratta di un contenitore verticale, ad altezza uomo con specchio, un espositore per collane con un mezzo busto e otto cassetti dove la compagna di Ronaldo conserverà i suoi bracciali, le collane e gli anelli.