Tatras presenta “Reconnecting Hearts”, la nuova campagna autunno-inverno [FOTO]

La campagna TATRAS AUTUMN/WINTER 2021 è stata scattata presso l’iconica James Goldstein Residence, un ambito punto di riferimento architettonico di Los Angeles ed emblema della cultura pop, apprezzato dagli appassionati d’arte di tutto il mondo.

La villa è lo sfondo adatto per una campagna che incarna la natura, la modernità e la connessione ad un futuro in continuo cambiamento per l’umanità.

Il messaggio dietro la campagna AW21 di TATRAS è “riconnettere i cuori”. In una società in costante cambiamento, TATRAS si sforza di incoraggiare gli esseri umani a ridefinire “speranza” e “luce” per sé stessi. Il sentimento è forte, le persone dopo una lunga e impegnativa attesa desiderano che i giorni in cui poter passare del tempo con i propri cari tornino presto.

La campagna trasmette stati d’animo positivi e amicizie autentiche ritraendo l’energia di un gruppo di amici che celebra le proprie vacanze invernali. Amicizia, comfort, riconnessione è il lifestyle TATRAS.

TATRAS AUTUMN/WINTER 2021 COLLECTION

Per la stagione Autunno/Inverno 2021-2022, TATRAS presenta una collezione in lana e una jacquard. La collezione in lana è composta da articoli che offrono sia calore che comfort, mentre quella in jacquard è rifinita come un “taglia e cuci”, utilizzando più strati come la composizione del piumino. Proprio come una bellissima aurora che cambia continuamente tonalità nel cielo notturno, Tatras ha modernizzato la sua collezione e i capi ICON utilizzando nylon e poliestere di diversi colori. TATRAS ti porta nel suo mondo pulsante di ricerca continua di una silhouette perfetta, funzionalità pratica e standard elevati per i capi della migliore qualità.