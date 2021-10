NBA e Formula 1 annunciano la prima partnership: i piloti si sfidano in una gara di tiro libero e incontrano le leggende della palla a spicchi [FOTO]

SportFair

La National Basketball Association (NBA) e Formula 1® (F1) hanno annunciato ieri la loro prima partnership. La collaborazione, che riguarderà contenuti e attivazioni, celebra sia l’inizio della stagione del 75° anniversario NBA, che prenderà il via oggi, 19 ottobre 2021, sia il ritorno della F1 negli Stati Uniti, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2021 che si terrà domenica 24 ottobre ad Austin in Texas.

Giovedì 21 ottobre, ESPN ospiterà i piloti dei 10 team di F1 che si sfideranno fuori dalla pista per una sfida di tiro libero all’interno del campo a tema NBA75 sul paddock del Circuito delle Americhe. Le leggende NBA saranno presenti sul posto per incontrare i piloti e fornire loro consigli su come migliorare i tiri liberi mentre questi competono per fare il maggior numero di tiri corretti su 10. Il vincitore della sfida riceverà $20,000 che potrà donare ad un’associazione benefica a sua scelta.

Per celebrare il Gran Premio degli Stati Uniti e la stagione del 75° anniversario, saranno inoltre presentate delle versioni esclusive di auto di F1 customizzate che rappresentano tutti e 30 i team NBA. Le immagini delle auto verranno pubblicate sulle piattaforme social dell’NBA e F1 di tutto il mondo; le prime 10 auto, che mostrano le squadre delle central e pacific division NBA, sono state svelate ieri.