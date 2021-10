Pantani, mamma Tonina: “sto lottando per scoprire la verità, speriamo che sia la volta buona”

SportFair

Continua il ricordo di Marco Pantani, a circa 17 anni dalla morte. E’ stato presentato al Cinema Arcobaleno di Milano “Il migliore”, film di Paolo Santolini in onore del Pirata: da lunedì 18 ottobre a mercoledì 20 ottobre viene celebrata la tre giorni dedicata a Pantani. Il film racconta l’avventura umana e sportiva del ciclista che ha fatto la storia dello sport italiano. Presenti tanti documenti inediti.

Mamma Tonina Pantani è stata intervistata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “è un film vero, fa vedere come era Marco veramente. Mi piacciono le cose vere. Sto lottando per scoprire la verità, speriamo che sia la volta buona. Voglio solo la verità. Non voglio illusioni, come mi sono state fatte ultimamente”.

“Marco è più amato di prima, lo spazio Pantani è più frequentato di prima, forse perché la gente ha capito come sono andate le cose”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.