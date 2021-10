“Preparati che morirai violentata da me”, Alessia Macari perseguitata da uno stalker: sui social lo sfogo della moglie di Kragl [FOTO]

SportFair

I personaggi famosi, con i social, sono esposti a tanti rischi, e tra i tanti messaggi di complimenti e di apprezzamento ricevono anche critiche, ma purtroppo anche insulti e minacce. Tra coloro che sta vivendo un’esperienza per nulla piacevole sui social c’è Alessia Macari, showgirl nata a Dublino ma trasferitasi in Italia da tempo ormai, diventata famosa in particolar modo grazie alla sua vittoria nella prima edizione del Grande Fratello Vip e per la sua partecipazione ad Avanti un Altro.

Alessia Macari, sposata col calciatore Oliver Kragl, giocatore dell’Ascoli, ha denunciato oggi sui social uno stalker, col quale ha da fare da tempo ormai. La showgirl ha spiegato di averlo denunciato già diverse volte e di averlo bloccato sui social, ma invano: lo stalker, infatti, crea sempre dei nuovi account con i quali manda messaggi davvero terribili. “Data del tuo decesso per mano mia oggi giovedì 14 ottobre 2021, tra quattro ore alle 22.30. Adesso sono le 19.30 sono quasi a Rimini sto arrivando da te poi preparati che morirai violentata da me, Lorenzo Schiariti, così finalmente ci sarà il tuo funerale e tra qualche giorno sarò contento di vederti sotto terra nel cimitero horror“, questo è un messaggio che Alessia Macari ha ricevuto ieri e che ha voluto condividere sui social.

“Oggi mi ha scritto con tre profili diversi! Non ce la faccio più non so più cosa fare! Non riesco a dormire sono stressata e incinta di sette mesi! Questa persona mi tormenta da aprile! Ho già denunciato due volte e non ce la faccio più… più lo blocco più mi scrive con altri profili! Fammi godere la mia gravidanza in santa pace”, ha scritto Alessia Macari in una storia Instagram.

“L’ho bloccato 100 mila volte, l’ho denunciato due volte, lo denuncio di nuovo, non so puù cosa fare, è un continuo“, ha aggiunto poi ancora sui social, mettendoci la faccia e spiegando il perchè del suo gesto e come si è comportata finora, rispondendo a chi le ha mandato messaggi per spingerla ad ignorare lo stalker, a bloccarlo e denunciarlo.