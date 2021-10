Uniti nel calcio, svelato a Berlino il logo degli Europei 2024 [FOTO]

SportFair

L’identità del logo per UEFA EURO 2024 è stata svelata questa sera all’Olympiastadion di Berlino, in Germania, dove il torneo si svolgerà in dieci città tra meno di tre anni. Al lancio del logo hanno partecipato il presidente UEFA Aleksander Čeferin, il presidente ad interim della Federcalcio tedesca (DFB), Rainer Koch, il direttore del torneo UEFA EURO 2024 Philipp Lahm, nonché il sindaco di Berlino, i sindaci di Dortmund, Düsseldorf , Gelsenkirchen e Stoccarda, rappresentanti delle altre città ospitanti, membri di alto livello del governo federale tedesco e altri ospiti invitati. L’evento è stato caratterizzato da uno spettacolare spettacolo di luci culminato con la presentazione del logo UEFA EURO 2024.

Il logo del torneo deriva dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla UEFA e dai loro colori, che si assemblano in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La famosa Coppa Henri Delaunay è raffigurata al centro del logo, mentre le 24 fette colorate intorno al trofeo rappresentano le 24 squadre partecipanti a EURO.

Il logo promuove un Europeo in cui tutti si sentono benvenuti e si celebra la diversità. Il calcio è un luogo in cui tutti dovrebbero sentirsi a casa e il logo è un primo passo nella costruzione di quella casa in Germania per UEFA EURO 2024. Il logo celebra la diversità dei tifosi e degli europei di calcio.

Lo slogan “Uniti dal calcio. Vereint im Herzen Europas” rafforza ulteriormente il messaggio di unità, solidarietà e inclusione. È lo stesso slogan utilizzato nella procedura di gara ed è stato selezionato insieme alle città ospitanti. Inoltre, ogni città ospitante – Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda – ha selezionato un famoso punto di riferimento da inserire nei rispettivi loghi cittadini.

Il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: “È bello vedere il logo di UEFA EURO 2024 prendere vita nell’iconico Olympiastadion. D’ora in poi, il torneo ha un’identità di marca che riflette l’ambizione che abbiamo insieme all’associazione ospitante e alle città ospitanti: un EURO davvero per tutti! Per un mese saremo uniti dal calcio nel cuore dell’Europa”.

Il direttore del torneo UEFA EURO 2024, Philipp Lahm, ha dichiarato: “EURO 2024 sarà un EURO per tutti e non vediamo l’ora di accogliere i fan di tutta Europa e del mondo in Germania nell’estate del 2024 per celebrare insieme una grande festa di calcio. Il logo e l’identità del marchio del torneo trasmettono perfettamente questo messaggio“.

Il marchio è il risultato di un’ampia collaborazione tra UEFA, DFB e le dieci città ospitanti, iniziata a settembre 2018, quando è stata annunciata l’associazione ospitante. L’agenzia creativa VMLY&R Branding di Lisbona, Portogallo, ha progettato e sviluppato il marchio.

Le 51 partite di UEFA EURO 2024 si terranno in dieci sedi ospitanti in Germania a giugno e luglio 2024. Il programma completo delle partite sarà confermato all’inizio del 2022. Per maggiori informazioni sul torneo, visita www.euro2024.com.