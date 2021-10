Tutti in pista con Leclerc: Charles porta a ‘spasso’ sulla Ferrari mamma e fidanzata a Maranello [FOTO e VIDEO]

SportFair

Nonostante la settimana di pausa a seguito del Gp di Turchia, chiuso al quarto posto, non c’è molto tempo per riposare per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari è stato a Maranello ieri, dove ha avuto modo di girare in pista, a tutta velocità.

Una giornata mozzafiato per il pilota della Rossa, i suoi cari e gli amici: Leclerc ha avuto modo di far provare a sua mamma e alla fidanzata Charlotte le emozioni di chi corre in pista. Uscita a… tre sulla Ferrari per il monegasco. Leclerc ha portato a ‘spasso’ le sue donne superando i 250 chilometri orari.