Le supercar non vanno più di moda: Vidal si regala un nuovo gioiellino, è una… Panda [VIDEO]

“Finalmente il regalo è arrivato 💚I sogni si realizzano!!! 🙏🏽💚😜🚙 anni che aspettavo che lo ricevessi… 💚🙏🏽🍀👍🏽“, con queste parole Arturo Vidal lascia tutti senza parole. Il centrocampista dell’Inter ha pubblicato foto sui social e video nelle sue Storie Instagram davvero esilaranti ed insolite.

Il calciatore cileno ha sfrecciato per le vie di Como con il suo nuovo gioiellino: Vidal ha lasciato tutti senza parole perchè non ha optato per una supercar, un suv o un’auto sportiva, ma bensì per una Panda! Proprio così e non la nuova, ma il vecchio modello!

Una Panda color verde acqua: è questo il regalo che si è fatto Vidal, mostrandolo sui social felice ed orgoglioso. Forse il giocatore nerazzurro si è ispirato a Roberto Baggio, diventato virale lo scorso anno per i suoi lavori in campagna con una Panda 4×4?