Tutti pazzi di De Sciglio: “è da Pallone d’Oro”, le reazioni del web dopo le ultime prestazioni [FOTO]

La rinascita di Mattia De Sciglio. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha letteralmente trasformato il calciatore ex Milan, il terzino è tornato ad alti livelli ed è stato decisivo nelle ultime due partite del club bianconero. La Vecchia Signora ha fatto i conti con qualche problema di troppo di formazione, nelle ultime due partite Allegri ha deciso di affidarsi ad un suo pupillo: De Sciglio.

Il calciatore ha risposto presente con prestazioni di buon livello, ma soprattutto assist decisivi. Il primo in occasione del gol del vantaggio contro la Roma, cross perfetto dell’esterno e colpo di testa vincente di Kean su spizzata iniziale di Bentancur. De Sciglio si è confermato anche nella partita contro lo Zenit, è suo il passaggio decisivo per il colpo di testa di Kulusevski. La figura dell’allenatore è sempre molto importante per un calciatore, il caso di De Sciglio merita un approfondimento. L’ex Milan ha bisogno di sentire la fiducia dell’allenatore, Allegri è stato uno dei pochi che ha sempre manifestato stima nei confronti di De Sciglio. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il web si è scatenato: “è da Pallone d’Oro”, scrivono sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme.