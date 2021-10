Le lacrime di una campionessa… del mondo! Le immagini della vittoria di Letizia Paternoster [FOTO e VIDEO]

SportFair

Emozioni immense questa sera da Roubaix per l’Italia del ciclismo. Sono arrivate oggi due splendide medaglie d’oro e un argento per gli azzurri in gara in Francia. Momenti memorabili e storici con Letizia Paternoster, che ha conquistato il titolo iridato nell’eliminazione. Una prima medaglia mondiale davvero speciale e unica per la 22enne di Cles, autrice di una gara impeccabile, nella quale ha dominato sin dall’inizio, chiudendo con un ultimo giro perfetto.

Impossibile per Letizia e per tutti gli appassionati di ciclimo trattenere le lacrime. La ciclista azzurra è scoppiata in un pianto liberatorio ancora in sella alla sua bicicletta, per poi continuare sul podio iridato di Roubaix.

“ROUBAIX SI INCHINA ALLA RAGAZZA DI CLES” 🤩🥇💙 Letizia Paternoster conquista il primo titolo iridato della propria carriera trionfando nella prova ad eliminazione: bravissima Letizia! 🌈🇮🇹#EurosportCICLISMO | #UCIWorldChampionships | #Roubaix2021 pic.twitter.com/I9YtUO9aA0 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 21, 2021