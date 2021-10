Una ‘Mountain’ di soldi, la storia di Danny: da calciatore a pornoattore più pagato della Gran Bretagna [FOTO]

SportFair

L’obiettivo principale era quello di diventare un grande calciatore, ma il sogno non si è realizzato. La decisione è stata quella di cambiare mestiere e diventare un pornoattore. Stiamo parlando di Danny Mountain, ex Southampton. Era addirittura finito nel mirino di club come Chelsea, West Ham e Tottenham, ma all’età di 16 anni il suo sogno è svanito a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Adesso è diventato il pornoattore più pagato in Gran Bretagna, l’ex giocatore ha registrato più di 600 film incassando più di un milione di euro. Intervistato al Daily Star aveva dichiarato: “da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso. Sfortunatamente non segnerò mai per l’Inghilterra, ma questo non mi ha impedito di avere successo”.

La storia di Danny Mountain

E’ nato a Bracknell, in Inghilterra ed è un classe 1984. Dopo l’addio al calcio si è messo subito alla ricerca di una nuova professione. Inizialmente ha lavorato in un laboratorio di falegnameria, poi è arrivata una proposta economica molto interessante che ha stuzzicato l’ex calciatore. E’ stato visionato da un talent scout di film hard a un’audizione per la sua ragazza: “il suo agente voleva che entrasse nel porno. Lei non era interessata, ma le ha dato i dettagli di un provino a Londra e io l’ho accompagnata”. La decisione di dedicarsi al porno è stata difficile da accettare per la famiglia: “è stato uno shock per mia madre”. Adesso la vita è completamente cambiata: “Oggi ho una casa grande, mangio al ristorante e nei fine settimana gioco a calcio con Jones, Jason Statham e altre celebrità”. E’ diventato anche padre di due bambini: “vorrei che mia figlia diventasse un’attrice porno? Certo che no. Ma a mio figlio dirò come faceva mio padre: ‘Osa, figliolo!'”. Continua a seguire il calcio, è infatti un grande tifoso del Southampton e del Manchester United.

