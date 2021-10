La Juventus dei record: da Girelli a Bonansea, le calciatrici protagoniste dello storico risultato [FOTO]

SportFair

La Juventus maschile è in grande ripresa, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, mentre la squadra femminile continua a collezionare record su record. Nell’ultimo match è arrivato il successo in trasferta contro la Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio dei padroni di casa con un gol di Lucia Di Giglielmo, la reazione della Juventus è da grande squadra e tra il 64′ e l’87’ ribalta tutto prima con Martina Rosucci e poi con Andrea Staskova. Si tratta di un risultato storico per il calcio femminile, la Juventus ha conquistato la 29ª vittoria consecutiva in Serie A. E’ stato eguagliato il record del Brescia, conquistato tra l’ottobre del 2013 e l’ottobre del 2014. Cristiana Girelli ha deciso di festeggiare il record, attraverso un tweet pubblicato sui profili social: “Non moriamo mai. Un secondo tempo di forza e di carattere ci ha permesso di portare a casa 3 punti importantissimi. Roma JUVENTUS 1-2, 29 vittorie consecutive. Un record che apparteneva al nostro e al mio Brescia e che oggi siamo molto orgogliose di aver raggiunto”.

Le protagoniste dello storico record

La Juventus può contare su una squadra veramente fortissima, è stata costruita una rosa in grado di vincere tutte le partite, come dimostrano le 29 vittorie consecutive. L’11 di Joe Montemurro può contare su alcuni valori aggiunti.

SARA GAMA: è un difensore centrale e rappresenta ormai per la Juventus femminile una certezza. Indossa la maglia bianconera dal 2017. E’ un leader della difesa con doti di leadership anche fuori dal campo. Ha iniziato la carriera con il Tavagnacco, vestendo poi le maglie di Chiasiellis, Pali Blues, Brescia e PSG. E’ protagonista anche con la maglia della Nazionale ed è stata inserita nella Hall of Fame del calcio italiano. MARTINA ROSUCCI: è un centrocampista, si è messa in mostra grazie alle spiccate doti offensive. E’ nata il 9 maggio 1992 a Torino e veste la maglia della Juventus dal 2017. Muove i primi passi nel Torino, poi l’esperienza con la maglia del Brescia. Dopo sei stagioni il trasferimento in bianconero. Ha messo a segno il primo gol della storia della Juventus. VALENTINA CERNOIA: è un centrocampista che può disimpegnarsi anche come esterno d’attacco. Nata a il 22 giugno 1991 a Manerbio, veste la maglia della Juventus dal 2017. E’ molto duttile e può ricoprire vari ruoli del campo. La carriera è iniziata nella Polisportiva Manerbio Virtus, poi 9 stagioni al Brescia. Infine la Juventus. ANDREA STASKOVA: è un attaccante, nata il 12 maggio 2000 a Znojmo, veste la maglia della Juventus dal 2019. La prima esperienza è stata nella squadra della sua città, lo Sparta Praga riuscendo a conquistare tre campionati e venendo eletta per due anni talento dell’anno del suo Paese. CRISTIANA GIRELLI: non ha bisogno di presentazioni, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Attaccante con il fiuto del gol veramente eccezionale, è stata la prima a raggiungere quota 50 reti con la Juventus. Nata il 23 aprile 1990 a Gavardo, indossa la maglia bianconera dal 2018. E’ inarrestabile nel gioco aereo, l’esordio in Serie A si è registrato con il Bardolino Verona, poi il trasferimento al Brescia per otto stagioni, l’ultima tappa prima del trasferimento a Torino. BARBARA BONANSEA: fuoriclasse della squadra. E’ stata la prima bianconera a segnare un gol in Champions League, oltre che la prima ad andare in gol nell’esordio in Serie A. E’ un attaccante che predilige le corsie esterne, è in grado di fare la differenza grazie alla sua velocità. Cresce nel Torino, poi indossa la maglia del Brescia per 5 stagioni, infine il passaggio in bianconero.

