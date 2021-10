La figlia di Guardiola ha perso la testa per un calciatore: il gossip che spopola in Inghilterra [FOTO]

SportFair

Dele Alli e Maria Guardiola, è la notizia di gossip più importante che sta circolando nelle ultime ore in Inghilterra. Lui è un calciatore del Tottenham, lei è la figlia dell’allenatore del Manchester City. La relazione sembra proseguire a gonfie vele, è quanto confermato da alcuni scatti dei paparazzi e che sono stati pubblicati sulle riviste. Nella prima paparazzata Alli e Guardiola si stavano baciando in un locale durante una festa.

Il Daily Mail ha pubblicato altre foto, la coppia è stata ripresa all’uscita di uno Starbucks con i caffè in mano. Il calciatore è stato fidanzato per molto tempo con la modella Ruby Mae, adesso ha iniziato un’altra relazione. La nuova fiamma è la figlia di Guardiola, tecnico del Manchester City. L’allenatore si conferma uno dei migliori nel suo ruolo, è in grado di vincere tutto con il club inglese, dal campionato alla Champions League. Dele Alli è un centrocampista di sicuro affidamento, ormai è un punto di riferimento per il Tottenham, indossa la maglia degli Spurs dal 2015. Adesso ha trovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale, al fianco di Maria Guardiola.

