Cambio di look… tenebroso: il Napoli in campo con una maglia per Halloween! [FOTO]

Serata magica per il Napoli che al Maradona sta per ottenere un’importante vittoria, battendo il Bologna di Mihajlovic, che oggi è diventato nonno, per 3-0.

Durante il match in tantissimi non hanno potuto fare a meno di notare il nuoo look dei padroni di casa: il Napoli di Spalletti, in tribuna a causa della squalifica, ha infatti sfoggiato una nuova divisa un po’… tenebrosa.

Si tratta di un completo realizzato da EA7 per Halloween: un outfit total black ricoperto di ragnatele disegnate. Si tratta di una limited edition: sono stati realizzati infatti solo 1926 esemplari.