Jasley vince l’edizione 2021 di “Is Me – Music Edition”, il talent show di Aw Lab

Jasmin Leila Yakub, in arte Jasley, è la vincitrice dell’edizione 2021 di IS ME – Music Edition, il talent show ideato da AW LAB. Palco d’eccezione PLUG-Mi, il format di Fandango Club Creators legato alla urban culture experience e nato in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e della musica con l’obiettivo di dare voce alla creatività e al talento delle nuove generazioni.

Cantante milanese di 22 anni, origini somale, Jasley ama raccontare le sue origini attraverso la sua musica. Con il singolo “Una sdraio per me” ha vinto anche il Premio Speciale della Giuria, prima a fare en plein di riconoscimenti nella storia del talent. Vedremo la sua prima live performance con la canzone vincitrice durante la prossima edizione di Milan Games Week, prevista dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho. Ma non solo, Jasley parteciperà all’edizione 2022 del festival SOLE DXB di Dubai e sarà anche la protagonista d’eccezione delle immagini della prossima campagna AW LAB.

“È stata un’esperienza incredibile, inizialmente non mi aspettavo di vincere, sono entrata nel programma con tante insicurezze e un grande bisogno di dimostrare, sia a me che agli altri, che potevo farcela, che quello era il mio posto. “Una sdraio per me” è un brano intimo, racchiude le emozioni e le sensazioni che si possono provare quando si è di ritorno da un posto che ti ha segnato, verso la vita di tutti i giorni. Vorrei ringraziare Maky per aver collaborato con me alla creazione di “Una sdraio per me” e naturalmente AW LAB e PLUG-Mi per avermi dato questa opportunità! Ora mi sento piena di energia e pronta per questo nuovo inizio!” Jasley.

IS ME – Music Edition si rivela ancora una volta uno dei più grandi talent di sempre. Trasmesso per la prima volta in televisione grazie a MTV e on deman sui canali social di MTV (Youtube e Instagram) e su Sky Go, ha visto la partecipazione di migliaia di giovani aspiranti artisti, dimostrando la continua esigenza delle nuove generazioni di palchi dove far sentire la propria voce e mostrare il proprio talento.

“IS ME è il nostro modo per supportare i nuovi talenti e costruire dinamiche forti con le nuove generazioni. Il singolo di Jasmine è la prova che il format funziona. Naturalmente vogliamo migliorarlo ed essere ancora più rilevanti nel sostenere il talento e dare voce e spazio ai ragazzi/e. Stiamo già lavorando a diverse novità per l’edizione 2022” Antonio Marrari Head of Marketing AW LAB.

“Incentivare il talento, dare voce alle nuove generazioni, un palco a chi ha qualcosa da dire, questa è PLUG-Mi e con la vittoria di Jasley da oggi abbiamo una vera ambasciatrice dei nostri valori”. Domenico Romano CEO Fandango Club Creators.