Un po’ Pogba, un po’ Malgioglio: il look di McKennie fa impazzire il web [FOTO]

Weston McKennie è salito alla ribalta sui social, non tanto per le sue qualità in campo quanto per il suo nuovo look. Allegri ha dimostrato di voler puntare sul centrocampista, ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’involuzione dello statunitense è evidente, l’impatto con la maglia bianconera era stato positivo, ma la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Si tratta di un calciatore di corsa, bravo nell’inserimento ma che non è lucido in fase realizzativa. Nelle ultime partite ha fallito tantissime occasioni, anche contro lo Zenit in Champions League non è riuscito a timbrare il cartellino.

E’ un grosso limite per un calciatore debole dal punto di vista qualitativo e che dovrebbe mettersi in mostra con inserimenti e gol. I tifosi non sono soddisfatti del rendimento del centrocampista e sul web non hanno risparmiato qualche critica. Qualche dubbio anche sul ciuffo biondo messo in mostra in occasione della partita contro lo Zenit: c’è chi ha paragonato il look con quello di Pogba, c’è chi invece non ha apprezzato: “sembra Malgioglio”, si legge su Twitter. In alto la FOTOGALLERY con il nuovo look di McKennie.