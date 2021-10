Il cuore di Daniel Ricciardo batte per Heidi: l’australiano fidanzato con la figlia di Gerhard, ex Ferrari [FOTO]

SportFair

La stagione 2021 di Daniel Ricciardo non è stata di certo brillante, quest’anno, però, ha portato qualcosa di speciale al pilota australiano della McLaren, sempre scherzoso e sorridente: l’amore.

Secondo alcuni giornali di gossip, infatti, sembra che Ricciardo stia frequentando la figlia di Gerhard, ex pilota Ferrari. La ragazza si chiama Heidi e ha 24 anni: bella e affascinante, Heidi è una studentessa universitaria e aspirante attrice.

I due sarebbero stati visti insieme in più occasioni: nel giorno del compleanno di Ricciardo, lo scorso luglio, ma anche di recente, dopo il Gp degli Stati Uniti, a passeggiare e fare shopping per le strade di New York