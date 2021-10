Arriva il “Federer-Express”, il tram in onore del tennista [FOTO]

SportFair

Roger Federer è un simbolo dentro e fuori dal campo da tennis. Nel corso della sua carriera ha incantato con grandissime prestazioni ed è riuscito a vincere tantissime partite e trofei. E’ stata avviata un’iniziativa dell’azienda dei trasporti Bvb a Basilea, città natale del campione: è stato deciso di intitolare un tram a King Roger.

Lo svizzero ha commentato sui social: “salto a bordo della Fedexpress! Grazie per l’incredibile onore. Mi sembra ieri che ero un ragazzo che si allenava tutti i giorni sul n.8″. Poi le parole di Bruno Stehrenberger, direttore dell’azienda: “siamo lieti di dare il benvenuto a questo tram molto speciale. Roger Federer appartiene a Basilea come i nostri bus. Il tram forma una simbiosi perfetta”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.