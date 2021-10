Diletta Leotta elegantemente sexy: l’uscita dall’ascensore per il party di Halloween è da vera regina delle tenebre [FOTO e VIDEO]

SportFair

E’ Halloween e in tutto il mondo in tantissimi, grandi e piccini, amano festeggiare questa ricorrenza così ‘mostruosa’ quanto speciale. Se i bambini si divertono molto con travestimenti e col classico Trick or Treat, i grandi amano i party notturni, ma il look spaventoso è d’obbligo.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno optato per la famiglia Addams, Wanda Nara ha preferito invece una versione da panterona, mentre Diletta Leotta, che già ieri aveva sfoggiato un look attillato in pelle, questa sera ha veramente stupito tutti sui social.

Con la musica di Psyco di sottofondo, la conduttrice di Dazn ha fatto un’uscita da vera regina delle tenebre dall’ascensore, diretta al suo party. La siciliana ha optato per un look elegante, ma sexy: un po’ Maleficent, un po’ ragno e un po’ Trono di Spade.