Color your Winter: la nuova collezione pop e colorata di sneaker di Atlantic Stars [FOTO]

Tornano i colori, in questo nuovo inverno di ripresa, di viaggi, sorrisi e speranze. Li porta Atlantic Stars con la sua nuova collezione di sneaker, coerente con l’anima del brand, pop e colorata, rinnovata nei tessuti e nei materiali. Gli Anni ’80, la principale fonte di ispirazione del brand, restano l’auspicio per tutti nell’anima di una collezione che ci indica una strada precisa, con un invito che non si può non cogliere: Color your winter!

I 12 modelli che prendono il nome di stelle Altair, Antares, Centaurus, Lania, Polaris, Vega e costellazioni Andromeda, Argo, Crater, Draco, Libra, Pegasus, si rinnovano e rinascono in questa nuova stagione con colori nuovi e make up sgargianti, dalla tonalità forti che, nella collezione Uomo, si abbinano alle più classiche come nero, rosso e blu.

La collezione donna brilla più che mai con nuovi modelli glitter e stile retrò che accompagnano la ampia gamma di colori e donano alle sneakers e a chi le indossa, personalità e carattere. Tra le novità, la stampa military in nylon mimetico e l’effetto used che da un tocco vintage ai modelli su tutte le linee. Le combinazioni colore sono infinite e lo shop online di Atlantic Stars permette, grazie alle molte impostazioni e filtri di ricerca, di trovare la sneakers con la tavolozza perfetta per il proprio stile.

Le collezioni Atlantic Stars sono disponibili nei migliori retailer internazionali e su: https://shop.atlanticstars.it. Prezzi da 179,00 €