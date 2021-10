Vans e Napapijri insieme per una collezione unica in edizione limitata [FOTO]

SportFair

Vans, l’autentico marchio di scarpe e abbigliamento per action sport, è orgoglioso di collaborare con Napapijri, l’iconico brand di moda outdoor. Questa collezione integrale unisce estetica e funzionalità in capi pratici che non rinunciano allo stile.

Napapijri è stata fondata nel 1987 ai piedi della vetta più alta d’Europa, il Monte Bianco. Frutto della tradizione italiana, con un nome finlandese e la bandiera norvegese come logo, Napapijri è nata per trascendere i confini e sfidare le etichette. Con la sua giacca iconica, indossata sulle cime così come nelle città di tutto il mondo, Napapijri ha collezionato a lungo successi celebrando la moda e la natura, portando il Circolo Polare Artico nel mondo dell’abbigliamento, dello streetwear e non solo.

La linea Vans MTE è forgiata da una vita trascorsa all’aria aperta, a inseguire le proprie passioni, sfidando gli elementi. Articoli appositamente progettati per proteggere dalle intemperie, che si tratti di scalare le montagne o andare al lavoro sotto la pioggia.

La collezione Vans x Napapijri, che intreccia la storia dei due brand in un patrimonio e una visione condivisi, è un concentrato di stile e determinazione che riavvicina la natura e le città. Le scarpe propongono modelli chiave come le UltraRange Exo Hi MTE-2, le SK8-Hi MTE-2 in due varianti di colore (Forest Fog e blu), le Old Skool MTE-1 e le Coast CC all’ultima moda. Questi iconici modelli unisex sono stati reinterpretati e ripresentati con combinazioni cromatiche uniche e materiali resistenti, che incarnano lo spirito d’avventura.

Completa questa collezione integrale una gamma di capispalla e accessori funzionali, per affrontare gli elementi senza pensieri. Punto d’incontro tra stile e funzionalità, la giacca Vans x Napapijri Anorak è realizzata in nylon riciclato e presenta una fodera in pile e dettagli checkerboard in rilievo tono su tono. L’iconico capo è disponibile in due colorazioni: Forest Grey e nero per i modelli da uomo e in versione total black da donna.

Tra gli accessori principali, un cappello da pescatore in sherpa, un originale berretto e un pratico zaino. Unita alle scarpe Vans x Napapijri, questa collaborazione è pensata per un inverno sempre in movimento.

La collezione Vans x Napapijri sarà disponibile a partire dal 5 novembre presso i punti vendita Vans e Vans.it.