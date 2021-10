Colbrelli trasforma l’Inferno in… Paradiso!!! La Parigi-Roubaix parla italiano, splendida vittoria del campione europeo

SportFair

Una domenica che parla italiano! Poco dopo il successo di Jannik Sinner nel torneo ATP di Sofia, è il ciclismo a regalare agli appassionati italiani di sport emozioni ancora più forti!

Arriva dalla Parigi-Roibaix un successo strepitoso! A pochi giorni dalla delusione per il risultato dei Mondiali di ciclismo, Sonny Colbrelli si è preso questo pomeriggio un riscatto davvero speciale: il campione europeo in carica ha infatti beffato Vermeersch e Van Der Poel, riportando la Parigi-Roubaix in Italia dopo ben 20 anni dall’ultimo trionfo italiano, avvenuto nel 1999 con Tafi.

Peccato per Gianni Moscon, in fuga in solitaria: l’azzurro è caduto perdendo così ogni chance di vittoria.