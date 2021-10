Valentino Rossi omaggia i suoi tifosi: il casco speciale del Dottore per l’ultima gara a Misano della sua carriera [FOTO]

SportFair

Quello in corso a Misano è un weekend di gara davvero speciale. Non solo dal punto di vista del Mondiale, perchè Quartararo potrebbe chiudere i giochi e conquistare il titolo iridato già in questo fine settimana, ma perchè il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna segna l’ultima gara in carriera di Valetnino Rossi a Misano, davanti al suo pubblico.

Come ogni gara italiana che si rispetti, il Dottore, anche oggi, ha svelato il suo casco speciale per questo weekend. Se in Gara1 a Misano aveva omaggiato la sua piccola in arrivo, adesso il 9 volte campione del mondo ha deciso di fare una dedica speciale ai suoi tifosi.

Sul capo di Valentino Rossi spunta un luminoso cuore giallo, mentre il casco viene avvolto da un’ondata di bandiere gialle, con alcuni tifosi che figurano vicini ad un piccolo sprazzo di cielo celeste che spezza un po’ tutto il giallo del nuovo elmetto del Dottore.