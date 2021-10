Canada Goose presenta la prima collezione footwear: Romeo Beckham protagonista della campagna [FOTO]

SportFair

Oggi Canada Goose ha rilasciato un’anteprima della campagna per la sua prima collezione footwear, attraverso le storie di Romeo Beckham, dell’artista e attivista indigena Sarain Fox e del leader indigeno ed ex giocatore della NHL Jordin Tootoo. La campagna è una dimostrazione dell’intenzione del brand di rimanere fedele alla condivisione di storie reali riguardanti persone reali.

La campagna celebra ciò che rende ciascuno di questi personaggi una Forza della Natura attraverso la promessa del brand Live in the Open. Live in the Open invita le persone a esprimersi liberamente senza giudizio. Ed è proprio qui che si nasconde una Forza della Natura, un appello a uscire, esplorare e definire il proprio percorso. Canada Goose ispira e permette questa esplorazione, dalla testa ai piedi.

“Il lancio di Canada Goose Footwear è una delle pietre miliari più significative della nostra storia ultra-sessantennale. Stiamo portando una prospettiva completamente nuova nella categoria, bilanciando performance e lusso, la massima espressione del nostro marchio di lifestyle“, ha detto Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. “Force of Nature è forte, dinamica e sicura di sé; tutte caratteristiche che Canada Goose permette di ottenere“.

Girata a Squamish e Whistler nella British Columbia, la campagna vede protagonisti Beckham, Fox e Tootoo. Le loro storie sono raccontate in ambienti che completano i loro viaggi personali, con l’ambiente e il tempo che guidano la loro narrazione Force of Nature. Beckham sale su una montagna, superando gli ostacoli che trova sul proprio percorso verso la sommità. Fox trova conforto e protezione dalla natura mentre esplora la foresta attraverso la neve e il vento. Tootoo attraversa una pianura stretta e nebbiosa, navigando con successo grazie alla connessione che ha con la terra e l’ambiente circostante. In definitiva, la capacità di ogni personaggio di essere un tutt’uno con la natura dimostra che la performance di Canada Goose Footwear permette loro di concentrarsi sul compito da svolgere e di raggiungere la propria metaforica vetta.

Beckham – a Force from Within – è in una fase entusiasmante della propria vita, che lo vede intraprendere un nuovo viaggio come calciatore professionista, scolpendo il suo percorso verso il raggiungimento dei propri obiettivi personali.

“Crescendo, mi è sempre stato insegnato che il duro lavoro paga. Per realizzare il mio sogno di giocare a calcio da professionista, mi sono dedicato e speso“, ha detto Beckham. “Per me, Live in the Open significa spingere in avanti ed essere motivati a raggiungere grandi cose. Sono entusiasta di collaborare con Canada Goose per ispirare questa idea“.

Fox è una voce potente per la comunità indigena. Recentemente è diventata madre e dà vita alla narrazione di Woman is a Force, trasmettendo la forza insita nelle donne, la connessione che hanno tra loro e la capacità di vedere oltre sé stesse per plasmare il futuro. La storia di Sarain Fox dà un significato completamente nuovo all’influenza, alla forza e al potere delle donne e delle madri.

“Amplificare le voci delle donne e sostenere la mia comunità è parte del lavoro della mia vita. Mi sento potente quando racconto le loro storie, promuovo il loro lavoro e sostengo la loro missione. Voglio cambiare il mondo, specialmente per le nostre generazioni future“, ha detto Fox. “Live in the Open mi ispira nel mio essere attivista, fedele a me stessa e a dare l’esempio, specialmente con l’arrivo di mia figlia, che guarda e impara da me“.

Tootoo è cresciuto a Rankin Inlet, nel Nunavut, ed è anch’egli un sostenitore e un esempio per la comunità indigena. Esprime A Steady Force nella campagna di Canada Goose, definendo “casa” e “terra” e il modo in cui ognuno è radicato e plasmato dalla propria terra d’origine. Questo ha un significato particolarmente importante per gli indigeni a causa della loro profonda connessione con la propria cultura, terra e comunità.

“Io do credito alla terra per la mia forza mentale e fisica. È dove trovo la spinta a perseverare, sia a livello personale che professionale”, ha detto Tootoo. “Live in The Open significa ritagliarsi il proprio sentiero, ma rimanere con i piedi per terra e non dimenticare mai da dove si proviene”. Canada Goose sta portando il proprio celebre design orientato alla performance, intelligente e meticoloso all’interno della collezione di calzature con due stili innovativi per uomini e donne. Il primo è lo Snow Mantra Boot, nato dal prodotto di punta del marchio, lo Snow Mantra Parka, rinomato come il cappotto più caldo del mondo e progettato per essere funzionale. Lo Snow Mantra Boot ha il DNA della sua controparte outerwear, un’identità unica e distintiva. Questo stile, realizzato con una finitura impermeabile, aiuterà ad affrontare alcune delle condizioni più estreme, essendo stato testato nella tundra ghiacciata del nord del Canada. Progettato con dettagli impeccabili e realizzato con materiali premium, ogni aspetto degli stivali è studiato per promettere il massimo livello di protezione, comfort e calore. Lo stivale con fodera isolante rimovibile si modella secondo la forma del piede nel tempo, creando una vestibilità innata e personalizzata; mentre le varie caratteristiche funzionali, tra cui i lacci, le coulisse e le cerniere, forniscono versatilità.

Il secondo prodotto è il Journey Boot, sapientemente realizzato in Italia e costruito per le esigenze di tutti i giorni. Il Journey Boot è stato progettato con un’iconica punta squadrata, ispirata ai classici stivali da escursionista indossati sulle Alpi. È da questa esperienza che viene mutuato il passo nel tallone, una caratteristica che aiuta quando si indossa e si toglie la scarpa. L’intera struttura è stata realizzata per garantire flessibilità, rendendola un pezzo essenziale per qualsiasi stile di vita e per ogni tipo di avventura, compreso il cuscino dell’intersuola e lo stabilizzatore di supporto La tomaia morbida e flessibile è fatta di soli tre pezzi: un approccio minimalista al design per eliminare le cuciture e, di conseguenza, i punti di pressione, per creare uno stivale personalizzato per un uso duraturo.

La collezione Canada Goose Footwear sarà disponibile dal 12 novembre negli oltre 35 negozi Canada Goose in tutto il mondo, online su canadagoose.com e presso selezionati partner all’ingrosso a livello globale.