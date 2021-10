Camomilla Italia presenta la collezione Fall/Winter 2021: per donne sicure di sì e audaci [FOTO]

SportFair

Un contesto architettonico post-industriale è quello da cui emergono le protagoniste della sfilata della Fall/Winter 2021-22. L’architettura urbana dalle trame turbolente e intricate contrasta ed esalta i capi dalle nuances vivide e decise della collezione Camomilla Italia.

Sei sono i volti scelti dal brand per rappresentare il suo universo femminile, ognuna dai tratti e dalla personalità differenti, in un’ottica di inclusione e complementarità.

Il marchio raccoglie tutte le donne, ognuna con la sua bellezza, con le sue peculiarità, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Sicure di sé, grintose e audaci, che si apprezzano e si piacciono nella loro complessità dell’essere donna. Sono donne forti e contemporanee che impersonano a pieno il mood della collezione.

La Creative Director, Giorgia Pierro, insieme al suo team intraprende uno studio stilistico per rivolgersi ad ogni donna che ama essere glam e che cerca look che l’accompagnino durante i differenti impegni della giornata.

Leitmotiv della collezione sono la ricerca e la contaminazione tra stili differenti che portano a realizzare look eclettici e audaci, dallo stile unico e mai banale.

Camomilla Italia è sinonimo di stile e qualità italiano. La continua attenzione al dettaglio e alla selezione dei materiali rappresentano i punti cardine del suo dna. Tutta la collezione è pensata per adattarsi ad ogni tipo di donna, alle sue forme e alla sua unicità.

Fanno il loro ingresso in passerella elementi etnici e boho-chic conferiscono un twist in più ai capi dall’alto contenuto sartoriale in un melting-pot di attitudini e tendenze. Una trasposizione di un lungo viaggio intorno al mondo che strizza l’occhio alle tradizioni di popoli lontani dando vita così a capi folk dalle sfumature multietniche. Mix di intrecci, ricami e decorazioni sui capi e sugli accessori, mantelle, poncho con grosse trame a vista, frange decorative rimandano subito al Sud America. Bohemien, fluida ed eccentrica, caratterizzata da una palette che conferisce ai look un’aurea anticonformista ma allo stesso tempo ricercata.

Il legame con le proprie radici è inequivocabile, soprattutto quando si parla di Made in Italy. Le parole d’ordine sono attenzione e cura dei dettagli, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il brand. Una scelta minuziosa dei pezzi più significativi ed iconici che si reinventano in chiave contemporanea, diventando dei veri e propri capi passe-partout. Le linee semplici e pulite sono arricchite da ricami e dettagli per creare look sofisticati e super chic.

Una collezione dall’animo fortemente contemporaneo che abbraccia le tendenze degli ultimi anni e soprattutto asseconda l’esigenza delle nuove generazioni di approcciarsi ad un’estetica genderfluid mettendo così in primo piano la libertà di scelta. La risposta di Camomilla Italia a questa tendenza è la rielaborazione dei tessuti, dei volumi e degli elementi figurativi. La parola d’ordine è mixare, tailleur strutturati che nell’immaginario collettivo vengono associati al guardaroba maschile sono accostati a stampe e fantasie estremamente femminili, oppure un altro gioco di mix and match nasce dall’unione di tessuti maschili e dettagli più vezzosi. Il risultato è un’estetica equilibrata e funzionale che acquisisce un’allure estremamente raffinata. La color palette è caratterizzata da toni scuri ma caldi come il blue cacao e il nocciola che si intersecano con colori più accesi come il super pink, il majolica e il blu abisso.

Camomilla Studio è la linea che da sempre si caratterizza per l’innovazione e la versatilità, adatta alla donna che vuole essere libera di esplorare combinazioni di outfit e look estrosi. Tutto ciò porta ad un risultato ricco di contaminazioni, dove l’estetica di insieme risulta di tendenza creando così look eclettici e ricercati.

La color palette della linea è una combinazione di colori caldi che si alternano a nuance più fredde, dal color cammello al miele, dal nero al grigio, con l’immancabile viola colore di grande tendenza. Predominante l’utilizzo dell’ecopelle che unito ad un fit slim regala alla linea studio un’anima rock. Tante sono le giacche in ecopelle proposte dal trench, al biker, al chiodo, casual e ribelli al tempo stesso perfetti per il look da giorno ma anche da sera. Una collezione grintosa dallo stile originale ed innovativo che asseconda la voglia di libertà che è in ogni donna.