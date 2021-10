Aw Lab presenta la nuova Solar Wave GreenStride di Timberland: l’attore Madior Fall ambassador per la nuova campagna [FOTO]

SportFair

AW LAB presenta in esclusiva un modello di sneakers Timberland che rientra nell’eccezionale range Uomo FW del brand. La Solar wave GreenStride™ si preannuncia uno dei best seller di stagione grazie al suo carattere e alla sua comodità. Oltre che alla sua propensione green: fodera in tessuto eco-responsabile e suole GreenStride™ realizzate con materiali che provengono per il 75% da fonti rinnovabili, tra cui canna da zucchero e gomma naturale eco-sostenibile. La presentazione della nuova collezione Timberland avviene all’interno del progetto “My Community Our Nature” che il brand ha progettato e pensato grazie al supporto di Antonio Dikele Distefano. Un’iniziativa che si pone come obiettivo trasformare un centro sportivo di Milano in una comunità inclusiva aperta al quartiere che promuove spazi verdi all’aperto. Per il progetto Antonio ha scelto di supportare il St. Ambroeus FC, presso la “Fair Play Arena” Centro Sportivo Cameroni, un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con sede a Milano nel quartiere Gorla e composta per lo più da ragazzi di origine straniera richiedenti asilo.

AW LAB sostiene “My Community Our Nature di Timberland attraverso la partecipazione di Madior Fall, attore e modello italiano, nato a Parigi da padre di origini senegalesi e madre romana. All’età di 4 anni si trasferisce a Firenze poi a Milano dove, a 18 anni, inizia la sua carriera da modello in contemporanea con l’iscrizione al corso di Ingegneria Gestionale al Politecnico. Nel 2020 debutta nel mondo del cinema entrando nel cast della serie “Zero” di cui Antonio è produttore. Madior aiuterà Antonio a supportare il Centro Sportivo St.Ambroeus FC. Nella serie televisiva in cui ha debuttato come attore interpreta Inno, un giovane nato in Italia che non riesce a ottenere i documenti per la cittadinanza. Una storia come quella dei ragazzi del Centro Sportivo Cameroni. Per questo crede nel progetto di Antonio Dikele per supportare una realtà come St.Ambroeus FC. che ha messo i valori di comunità e condivisione davanti a tutto. Un luogo di aggregazione inclusivo per costruire insieme un futuro e un mondo migliore.

Madior è il volto della campagna Timberland autunno inverno in esclusiva per AW LAB. Per ogni paio di Solar Low Greenstride™ venduto da AW LAB, Timberland donerà al St. Ambroeus FC 5 euro per un totale di massimo 5.000 euro. La Solar wave GreenStride™ esclusiva AW LAB è in colorazione verde militare con suola camouflage e dettagli arancioni nel logo e nei lacci. Disponibile su aw-lab.com e negli store AW LAB di tutta Italia. A supporto della calzatura esclusiva il brand propone altre due colorazioni: Cammello e Nero.