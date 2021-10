Atalanta-Milan, infortunio per Pessina: esce in campo in barella e rischia un lungo stop

SportFair

Atalanta e Milan sono in campo per la partita della settima giornata del campionato di Serie A, non è stato un buon inizio per la squadra di Gasperini. I rossoneri passano subito in vantaggio dopo appena 28 secondi con Calabria. E’ il terzo gol più veloce del Milan dal 2004/2005: solo Leao contro il Sassuolo e Muntari contro la Juventus hanno fatto meglio.

Al 24′ si registra una tegola per i padroni di casa. Uno degli eroi di Euro 2021, Matteo Pessina, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Il centrocampista è stato portato fuori in barella ed il problema muscolare sembra serio. Non è un periodo fortunato per l’Atalanta che è stata costretta a rinunciare a Gosens, sempre per infortunio. Poi il raddoppio con il centrocampista Tonali.