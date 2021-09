Premiata presenta la collezione zaini fall-winter: Lyn e Booker, i backpack per tutti i giorni [FOTO]

SportFair

I due modelli, Lyn nella Donna e Booker nell’Uomo, sono stati progettati con la cura per i materiali e i dettagli per cui è da sempre rinomato il brand. Un’attenzione alle caratteristiche produttive e di comfort che inseriscono i backpack Premiata tra gli accessori più notevoli del panorama moda internazionale, veri e propri ambassador dell’eccellenza manifatturiera italiana.

Entrambi i modelli si ispirano allo zaino da viaggio con misure adatte ad un utilizzo quotidiano. Prodotti in gabardine di nylon pregiato e trattato water repellent, finiture in vitello e accessoristica in pelle, godono di uno schienale imbottito, ampie e funzionali tasche esterne ed interne e spallacci con anima interna in EVA.

Sia Booker che Lyn sono presentati in total black, con varianti colore in grigio

Entrambi godono di una versione sostenibile, nel colore grigio tortora, prodotta con materiali di riciclo, nell’ottica di un’evoluzione dei prodotti del brand verso un’ottica sempre più di circolarità industriale. In vendita presso gli store monomarca del brand, nei migliori fashion retailer e su www.premiata.it

DONNA:

Modello LYN variante nera €325,00 Modello LYN variante grigio tortora – Modello ecosostenibile €345,00 Modello LYN variante grigio testurizzato. € 365,00

UOMO:

Modello BOOKER variante nera. € 335,00

Modello BOOKER variante grigio tortora – modello ecosostenibile. € 355,00

Modello BOOKER variante grigio scuro. € 375,00