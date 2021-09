Termina lo spettacolo della Red Bull Cliff Diving World Series: Alessandro De Rose sul podio di Polignano

SportFair

Migliaia di spettatori entusiasti acclamano i nuovi Campioni del Mondo, Gary Hunt e Rhiannan Iffland, che alzano al cielo il Trofeo King Kahekili. Si chiude così la 12° edizione della Red Bull Cliff Diving World Series, andata in scena a Polignano a Mare, che si conferma ancora una volta regina mondiale dei tuffi dalle grandi altezze. La World Series assiste al ritorno sul gradino più alto del podio del recordman Gary Hunt, che si laurea Campione Mondiale per l’ottava volta in carriera: “Sono felicissimo“, dichiara Hunt, che ha registrato il suo secondo tuffo perfetto ottenendo un 10 nel round finale. ” Quest’anno è stato molto difficile, non solo perché abbiamo avuto quasi due anni di pausa, ma anche per quanto fosse alto il livello. Gli atleti si stavano tuffando molto bene e questo mi ha dato la carica. Ho capito subito quale sarebbe stato lo standard e mi sono messo in gioco“.

Anche l’inarrestabile Rhiannan Iffland, che qui a Polignano vince da cinque stagioni, non nasconde la soddisfazione mentre stringe il trofeo conquistato dopo una serie di 12 vittorie consecutive attraverso tre edizioni: “Sono così orgogliosa di me stessa. Quest’anno la concorrenza era davvero forte e lo sapevo ancora prima che iniziasse la stagione. È bello essere una pioniera di questo sport ed essere nuovamente sul gradino più alto del podio“.

Per la prima volta nella storia della Red Bull Cliff Diving World Series la stagione è stata chiusa da due tappe consecutive che si sono svolte proprio in Italia, nella prestigiosa e storica location di Polignano a Mare. Questo luogo unico, famoso per le sue meravigliose acque, è oramai la seconda casa di Alessandro De Rose, il solo e unico grande high diver italiano nelle fila della Red Bull Cliff Diving World Series, che proprio dopo la vittoria del 2017 conquista oggi il terzo posto sul podio, nonostante le sue condizioni fisiche in questi giorni fossero piuttosto compromesse. “Un terzo posto che per me vale quanto un primo, proprio perché è stato molto sofferto. Ma il calore della gente che sempre mi accoglie qui a Polignano con immenso affetto, mi ha dato la forza per dare il massimo nonostante tutto” commenta felice Alessandro De Rose.

Il pubblico ha seguito con grande partecipazione tutta la gara, ma è esploso una seconda volta durante l’esibizione di Elisa Cosetti, giovanissima tuffatrice di 19 anni e prima donna italiana a prendere parte al Red Bull Cliff Diving. Ammessa all’evento come wildcard, si è confrontata con le leggende femminili dell’high diving, dalle quali è stata accolta con grande disponibilità e affetto, tanto che ha commentato: “È stato davvero incredibile, ero così emozionata prima di tuffarmi che quasi non ho sentito chiamare il mio nome, ma è stato bellissimo e mi sono divertita molto. Spero un giorno di poter raggiungere il livello di queste atlete eccezionali!”.

Il 2021 continua a essere l’anno dell’Italia, che brilla per le sue prodezze sportive e i suoi campioni!