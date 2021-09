Nove25 e Vision of Super uniscono le forze: argento e fiamme protagonisti della nuova capsule collection [FOTO]

SportFair

Nove25 e Vision of Super, due brand Made in Italy noti per la dirompente creatività, uniscono le loro reciproche esperienze in una capsule collection di gioielli e apparel di forte impatto, dove argento e fiamme sono protagonisti assoluti. Nove25, jewelry brand e Retailer italiano, pioniere nella customizzazione delle proprie collezioni, e Vision of Super, streetwear brand amato dalle nuove generazioni, sono legati da un comune denominatore culturale che comprende la condivisione di valori e modalità di lavoro. Tecnologia e manifattura, creatività libera e contemporanea, positività, vicinanza al mondo della musica e dell’arte e una forte propensione a creare community di appassionati.

La capsule collection di gioielli è composta da chevalier con pietra nera, pendente e fedina. Creazioni totalmente ispirate alle fiamme di Vision of Super. La capsule collection apparel presenta capi unisex di derivazione Street: T–shirt, felpa girocollo e Hoodie. La grafica, ispirata al mondo digital dark web che ci circonda, nella nostra quotidianità, sull’onda della notte e delle sue note techno è accompagnata dal ricamo di un vero gioiello Nove25. Nove25 x Vision of Super è disponibile presso una selezione di fashion Retailer e sui web site dei brand: www.nove25.net e www.visionofsuper.com