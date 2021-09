Un paio di scarpe realizzate con oro zecchino: Marcell Jacobs sorprende tutti a Monza [FOTO e VIDEO]

SportFair

Settimana intensa ed emozionante per Marcell Jacobs, rientrato in Italia dopo la vacanza in Messico con la fidanzata. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100, dopo esser stato a Venezia per il Festival del Cinema, si è spostato a Monza, per assistere al weekend di gara del Gp d’Italia di F1.

In albero il campione olimpico ha trovato delle piacevoli sorprese: oltre una colazione davvero speciale, anche un paio di scarpe personalizzate in maniera… preziosa.

La personalizzazione è iniziata sin dalla scatola, dove compare il tempo con cui Jacobs ha percorso i 100 metri, 9.80, ma è ciò che Jacobs ha trovato al suo interno che ha lasciato tutti a bocca aperta: un paio di Nike Air Jordan con alcuni dettagli d’oro.

“Si certifica che su questo prodotto è stato utilizzato Oro zecchino 24 kt“, si legge in un’etichetta fotografata dal velocista azzurro, firmata Spinelli Antonio.