Marcell Jacobs e Nicole Daza sfilano sul red carpet a Venezia: il campione olimpico vestito da Gucci [FOTO]

Dopo Camila Giorgi e Gianmarco Tamberi, è arrivato anche il momento di Marcell Jacobs: il velocista azzurro, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ha fatto oggi la sua apparizione a Venezia dove è in corso il Festival del Cinema.

Dopo aver fatto rientro in Italia dalla vacanza in Messico con la compagna Nicole Daza, la coppia si è preparata per una sfilata da sogno sul red carpet veneto. Belli e sensuali, Marcell e Nicole hanno indossato abiti Gucci, incantando tutti prima della premiere del “The Last Duel” al 78° Festival del Film di Venezia.