Luna Melis protagonista del 7° appuntamento di Perfetta di Aw Lab: si parlerà di “Positive Poison” con la giovane trap girl [FOTO]

AW LAB presenta il settimo appuntamento con Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. Protagonista di questa puntata è Luna Melis, giovanissima e inarrestabile trap girl, che dal palco di X–Factor 12 ha saputo conquistare l’entusiasmo di tanti appassionati. Il tema del settimo appuntamento di Perfetta è “Positive Poison”, ovvero l’ossessione del pensiero positivo, l’attitudine di sforzarsi al massimo per essere o apparire felici, per adeguarsi al mondo mostrato e trasformato dai social network.

Con Luna affrontiamo questo argomento, concentrandoci sul fatto che non bisogna fare di tutto per essere sempre felici ed essere Perfett*. Grazie a questo dialogo cerchiamo di comprendere come affrontare insieme i problemi reali, senza rimanere incastrati nella positività tossica, quella spinta verso uno stato mentale che ci porta a mostrare solo emozioni positive, una cura fai da te che nasconde spesso problematiche e fragilità. L’idea assillante che il pensiero positivo generi automaticamente situazioni favorevoli determina una scorciatoia e una scappatoia dai problemi reali.

