Is Me – Music Edition: Aw Lab e Fandango Club Creators presrentano i finalisti del talent show di Mtv

Sabato 4 settembre è andata in scena la finalissima della quarta edizione di “IS ME – Music Edition”, il talent show ideato da AW LAB. Palco d’eccezione PLUG-Mi, il format di Fandango Club Creators legato alla urban culture experience e nato in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e della musica con l’obiettivo di dare voce alla creatività e al talento delle nuove generazioni.

Anche in questa edizione 2021 hanno partecipato migliaia di giovani aspiranti artisti della musica, decretando IS ME – Music Edition uno dei più grandi talent di sempre. Questa edizione sarà trasmessa in esclusiva da MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia presente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La docu series sarà uno sguardo autentico sulla scena musicale raccontato attraverso l’ambizione, la voglia di emergere, le speranze dei 6 finalisti a cui fanno da contraltare Shablo ed Ernia, i due giudici mentori. La docu series sarà on air su MTV Italia nei week end del 9 e del 16 ottobre, su MTV Music nei week end del 16 e del 23 ottobre.

Il 4 settembre il palco di PLUG-Mi, ospitato per l’occasione dal Nhow di Milano, è stato il set in cui si sono sfidati i 6 finalisti di IS ME: Davide Bonetti in arte DAVE, Lorenzo Brandetti alias Double B, Lorenzo Calderone in arte SGRIBAZ, Alessio De Pasquale alias DEPSURE, Camilla Limone in arte LIMO e Jasmin Leila Yakub alias JASLEY. I giovani talenti hanno dato vita allo show, guidati e giudicati dal rapper milanese Ernia, dal manager e producer italo-argentino Shablo, da Adriana, vincitrice dell’edizione 2020, da Ciro Buccolieri, CEO e co-founder di Thaurus, e da David Pujolar, General Manager di AW LAB.

Una giuria d’eccezione ha invece accompagnato AW LAB per il Premio Speciale “best live performance”. I manager delle più importanti realtà di sneaker e sportswear internazionali tra cui adidas Originals, Diadora, New Era Cap, Puma e Converse, oltre a PLUG-Mi e Micam, sono stati presenti per scegliere l’artista a loro più gradito anche da un punto di vista dell’immagine.

Ad attendere il vincitore, per scoprire il quale dovremo attendere la docu series in onda a ottobre su MTV, un premio senza eguali: un viaggio a Dubai per esibirsi sul palco principale di uno dei festival più attesi, il SOLE DXB, e la live performance durante la prossima edizione di Milan Games Week, prevista dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho, per chi si è aggiudicato la “best performance live”.

La cornice dell’evento del 4 settembre è stato il nhow di via Tortona 35 a Milano, una location d’eccezione che grazie ai suoi spazi, progettati dall’architetto e designer italiano Matteo Thun, è stata in grado di legare il mondo della musica e l’arte al design e al lifestyle milanese. Special Guest Moko di Radio 105, Radio Ufficiale dell’evento, che ha accompagnato i sei finalisti sul palco, in qualità di host della serata.

“IS ME MUSIC EDITION giunge alla finalissima della sua quarta edizione. In questi anni si sono esibiti più di 10.000 ragazze e ragazzi con il sogno di entrare nel mondo della musica da protagonisti. Il nostro compito è aiutarli nel loro percorso. Per questo abbiamo voluto essere presenti su una delle piattaforme più interessanti ed autorevoli: ViacomCBS, per dare ancora più visibilità ai protagonisti di quest’edizione celebrandoli con un esclusivo evento a Milano dove si sono ritrovati i player più importanti del segmento sneaker e sportstyle, insieme per dare un messaggio positivo e di valore, un contributo alla crescita culturale e professionale di tanti giovani in un periodo storico che tutti sappiamo molto fragile. Un racconto entusiasmante che tutti potranno vedere nella docu series su MTV in onda a ottobre, una delle grandi novità di questa edizione”, ha dichiarato Antonio Marrari, Head of Marketing di AW LAB. “PLUG-Mi è la manifestazione che celebra arte, streetwear, sport e musica in chiave URBAN, che sceglie La Sneaker come suo elemento iconico ed investe sui giovani talenti. Quest’anno, più che mai, siamo orgogliosi di aver ospitato sul nostro palco il talent show IS ME – MUSIC EDITION e dare cosí voce alle migliaia di partecipanti che hanno deciso di affidarci parole, pensieri e sogni per raccontare di un mondo che ha più futuro che passato” – ha dichiarato Domenico Romano, CEO di Fandango Club Creators.

IS ME – Music Edition è un’occasione straordinaria per vivere un’esperienza unica e diventare un vero artista. Un possibile trampolino di lancio per una carriera o per misurarsi con il mondo della musica professionale, un evento che in quattro anni ha saputo coinvolgere migliaia di giovani dando loro delle vere opportunità di visibilità e crescita personale ed artistica.