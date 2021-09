Rodenstock presenta gli Originals: i nuovi modelli della collezione sole 2021 [FOTO]

SportFair

Rodenstock presenta i nuovi modelli della collezione sole 2021. Grazie agli infiniti archivi storici del brand nascono nuove evoluzioni stilistiche che combinano heritage e futuro. Nel segno delle innovazioni tecnologiche dei materiali e nella ricerca di inediti e raffinati design. Ispirati a un classico Rodenstock del 1980, i nuovi occhiali da sole Originals appartengono alla storia della moda, negli anni in cui lo sport iniziava ad influire il lavoro degli stilisti internazionali. Gli occhiali da sole Originals (R1436 e R1437) sono disponibili in tre colori con lenti in tinta che offrono la migliore protezione UV per gli occhi.

Prezzo consigliato di Euro 149.

L’intera collezione è disponibile presso tutti gli ottici partner Rodenstock.